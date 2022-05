Auto met 3 kinderen slaat over de kop na botsing, twee bestuursters gewond

Bij een botsing in Maarheeze is dinsdagmiddag een auto met daarin een vrouw en drie kinderen over de kop geslagen. De bestuurster is net als de bestuurster van een andere wagen naar het ziekenhuis gebracht. De drie kinderen zijn met de schrik vrij gekomen, meldt een 112-correspondent.

Een vrouw wilde rond half vier 's middags met haar auto de afrit van de A2 bij Maarheeze verlaten en de Kleine Bruggen oprijden. Daarbij zag ze vermoedelijk een andere auto over het hoofd. Hierin zaten de vrouw met drie kinderen. De twee wagens botsten, waarna de auto met de vier inzittenden over de kop sloeg. Knuffelbeertje

Meerdere ziekenwagens kwamen naar de plek van het ongeluk. Medici onderzochten alle inzittenden, waarna werd besloten de twee bestuursters naar het ziekenhuis te brengen. De drie kinderen bleven ongedeerd en kregen van de hulpverleners een knuffelbeertje. De kruising bij de af- en toerit van de A2 Maarheeze is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.