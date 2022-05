Gewonde na explosie en felle brand, gebouw in Son ligt in puin

Bij een explosie en een felle brand in een gebouw in Son en Breugel is iemand gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent stond het pand aan de Brouwerskampweg helemaal in lichterlaaie en is een groot deel ervan ingestort door de ontploffing.

De gewonde is behandeld door ambulancepersoneel. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Iets na zes uur 's avonds meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. Al duurt het nablussen nog enkele uren, zegt een woordvoerder. De oorzaak van de ontploffing is nog onbekend. Volgens de brandweer gaat het om een gebouw van zo'n 10 bij 15 meter dat volledig als verloren moet worden beschouwd.. De brandweer rukte dinsdagmiddag rond vijf uur met meerdere eenheden uit naar de brand. Ook zijn twee ziekenwagens en een traumahelikopter opgeroepen.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties.