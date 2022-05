Brabantse 3D geprinte duiventoren in Guiness World Records

Op de Floriade Expo in Almere is een wereldrecord neergezet met een sterk Brabants tintje. Het gaat om een 3D geprinte versie van de Burj al-Hamam: een duiventoren waarvan de echte versie in Qatar staat. Het gevaarte, de hoogst zelfdragende 3D geprinte constructie ter wereld, komt uit de printers van Saint-Gobain Weber Beamix in Eindhoven.

In een persbericht meldt het bedrijf trots dat de geprinte Burj al-Hamam een eerbetoon is aan de traditioneel gebouwde duiventorens in Qatar. De toren biedt tijdens het trekseizoen een beschermende plek voor meer dan duizend duiven. Duivenpoep wordt mest

De echte Burj voorziet tegelijk een ecologische manier van landbouw, want dankzij een slimme constructie kunnen de uitwerpselen van de duiven worden verzameld en gebruikt als meststof voor lokale boerderijen. Ook de geprinte versie in Almere trekt al volop bezoekers, zowel lopende als vliegende. De Brabantse toren is dan ook wel toegankelijk, maar ook op eigen risico, grapt het bedrijf. Specs

De specificaties van de recordtoren? De Eindhovense trots heeft een lengte van 12.1 meter en de printers hadden 107 uur nodig om de 65 stukken waaruit de in totaal 56.000 kilo wegende duiventil bestaat, uit te spugen.