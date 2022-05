Scooterrijder (20) belandt in rivier de Dommel en overlijdt

Een 20-jarige man uit Vlijmen is dinsdagnacht in het water van de Dommel beland en om het leven gekomen. Dat gebeurde kort na middernacht op de Molenberg in Den Bosch. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk.

Twee voorbijgangers zagen het ongeluk gebeuren en waarschuwden de hulpdiensten. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en kwam een speciaal duikteam van de brandweer naar de plaats van het ongeluk. Duikers vonden na enige tijd in het water het lichaam van het slachtoffer. Het is niet duidelijk waardoor de man in het water is beland. Na het ongeluk werd de omgeving afgezet met linten. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Voor de mensen die het ongeluk zagen gebeuren wordt slachtofferhulp ingeschakeld.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

