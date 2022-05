Kampioenschap moet afscheidscadeau worden voor hockeyster Marloes Keetels

Voor maar liefst de 21e keer kunnen de hockeysters van Den Bosch landskampioen worden. Donderdagavond begint de play-offfinale tegen SCHC uit Bilthoven. Voor Marloes Keetels wordt het extra speciaal, na de play-offs stopt de aanvoerder met hockeyen: “Na deze week is Den Bosch gewoon klaar, dat gevoel is heel gek.”

Marloes Keetels maakte begin maart bekend dat ze na het WK deze zomer stopt met hockeyen. In dezelfde periode kwam ook naar buiten dat twee ploeggenoten en steunpilaren van HC Den Bosch, Lidewij Welten en Margot van Geffen, Den Bosch verruilen voor een andere club. Voor alle drie worden de finaleduels dus de laatste in competitieverband in het shirt van Den Bosch. Voor Keetels is dat wel een dingetje: “Dat besef heb ik eigenlijk pas sinds deze week. Na achttien jaar heb ik niet meer ieder weekend dat tenue aan, dat is wel heel gek gevoel”, aldus de 169-voudig international.

Vanaf haar negende speelt ze al voor de Bossche hockeyclub. Ze behaalde grote successen, waaronder negen landstitels. Heel stiekem droomt ze van nóg een kampioenschap: “Tien landstitels zou een mooie bekroning van mijn carrière zijn.” Over dat scenario wil de 29-jarige hockeyster eigenlijk nog niet nadenken: “We moeten ten eerste minimaal twee wedstrijden heel hard gaan werken om dat te bereiken. Voor nu is de focus volledig gericht op donderdagavond.” Dan staat de eerste finale tussen SCHC en Den Bosch op het programma. In eerste ronde van de campagne om de nationale titel werd HDM verslagen. Tegen de Haagse speelsters ging het allesbehalve makkelijk. “Het was een heel stugge ploeg waar we moeilijk doorheen kwamen. Gelukkig konden we de klus klaren in twee wedstrijden”, vertelt Keetels.

Geen sprake dus van onderschatting in de eerste finalewedstrijd tegen SCHC. De hockeyclub uit Bilthoven eindigde dit seizoen op de tweede plaats in de competitie. Volgens Keetels is Den Bosch gewaarschuwd: “Bij SCHC mag je sommige spelers absoluut niet laten lopen, want dan kan er goed een gevaarlijke situatie ontstaan.”

