Swim to Fight Cancer-zwemtochten maken na corona een comeback

De Swim to Fight Cancer zwemtochten maken komende zomer een ware comeback in Brabant. “Door de pandemie werd er in 2020 geen enkele zwemtocht georganiseerd en vorig jaar kon alleen in Den Bosch en Tilburg nog gezwommen worden”, vertelt Alicia Schuurmans van de overkoepelende landelijke organisatie. "Maar komende zomer keert de zwemtocht terug in vier Brabantse steden, waaronder een nieuwkomer: Swim Heusden de Langstraat 2022.”

Rob Bartol Geschreven door

In vestingstad Heusden wordt op zondag 18 september de eerste Swim to Fight Cancer zwemtocht editie Heusden/Langstraat gehouden. "Het parcour volgt een deel van de rivier de Maas", vertelt Erik Klijn. "De finish, de apotheose, is echter in de historische Stadshaven van Heusden. Als de deelnemers onder het bekende bruggetje doorzwemmen, maken ze nog een rondje door de haven om aan de voet van de molen echt te finishen. De finishlocatie is bewust gekozen omdat er rond de haven heel veel plaats is voor fans, toeschouwers en familie."

De Swim to Fight Cancer zwemtocht editie Heusden/Langstraat is komende zomer de vierde locatie in Brabant waar (weer) gezwommen kan worden om geld in te zamelen voor kankerbestrijding. "Op zondag 11 september, een week voor Heusden, kan er zelfs op drie plaatsen gezwommen worden", vertelt Alicia Schuurmans. "Er zijn dan gelijktijdig 'Swims' in Breda, Tilburg en Eindhoven. " In Den Bosch wordt volgend jaar (2023) weer een Swim gehouden", vertelt Erik Klijn van de Heusdense zwemtocht. "Om elkaar niet in de wielen te rijden doen wij het dit jaar en volgend jaar is Den Bosch weer aan de beurt." Hoewel de aankondiging nog 'vers' is, dat er in Heusden voor het eerst een Swim to Fight Cancer wordt gehouden, staat de teller al op bijna vijfhonderd donateurs. Donteurs die de aangemelde deelnemers nu al sponsoren voor tienduizend euro. "We hebben nog zo'n 17 weken te gaan en nu al hebben zich 40 deelnemers ingeschreven en ook drie teams die al meedoen. Dat is echt al een hele mooie prestatie", aldus Erik Klijn. "Voor zo'n eerste editie rekenen we op 150 tot 200 deelnemers."

Door de coronapandemie is er de afgelopen jaren heel wat minder geld ingezameld door de zwemmers. "In 2019 voor de pandemie hebben we voor het KWF 3,5 miljoen euro ingezameld", vertelt Alicia Schuurmans van de overkoepelende organistaie. "Er werden toen 14 edities gehouden. Vorig jaar was dat nog 1,5 miljoen en in 2020 helemaal niets, er mocht door corona ook niets." Geld inzamelen voor kankerbestrijding, door te sporten. "Het is gelukkig nog heel populair. Er komen steeds meer steden bij die zwemtochten tegen kanker organiseren, waaronder nu ook Heusden." Een eerste Brabantse editie van Swim to Fight Cancer vond in 2014 in Den Bosch plaats. De e3ditie van vorig jaar leverde bijna een half miljoen euro op voor kankeronderzoek.

