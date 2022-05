Juf Yvonne appt met Rutte want haar leerlingen willen een kinderkabinet

De blauwe stoelen in de Tweede Kamer waren maandag gevuld met kinderen. Tijdens het kindervragenuur konden kinderen van vijf basisscholen uit Nederland hun kritische vragen kwijt aan Mark Rutte. Ook de klas van Juf Yvonne Weerts van De Borne uit Tilburg kwam aan het woord. Na een kritische vraag over een mogelijk 'kinderkabinet' werden de contactgegevens uitgewisseld tussen de school en de premier. En de klas van Yvonne heeft inmiddels een eerste appje binnen van Rutte.

Een leerling uit de klas van Yvonne vroeg of het mogelijk was dat kinderen elke maand vanuit een 'kinderkabinet' ideeën kunnen voorleggen aan de regering. Zo zou de regering beter weten welke onderwerpen kinderen belangrijk vinden. Dat idee vond Rutte wel wat en dus stelde hij voor om contactgegevens uit te wisselen met iemand van de school.

Ieder jaar is er een kindervragenuur in de Tweede Kamer. Groepen 7 en 8 van basisscholen in heel Nederland kunnen zich opgeven om mee te doen door een kritische vraag naar de Kamer te sturen. Er worden vijf winnende basisscholen gekozen en zij mogen hun vraag echt gaan stellen in Den Haag. Dit jaar was De Borne uit Tilburg een van de gelukkige. De klas van juf Yvonne Weerts vertrok naar Den Haag om het kabinet eens stevig aan de tand te voelen.

Volgens Yvonne vonden de kinderen het ook superleuk dat ze nu het nummer van Rutte hebben. Er werd ook meteen werk van gemaakt. “Vanochtend hebben we samen met alle kinderen een berichtje geschreven. We hebben hem meteen uitgenodigd om ook eens langs te komen bij ons op school."

“In de avond werd ik gebeld door een woordvoerder van Mark Rutte. Die vertelde mij dat er gekeken gaat worden hoe we via het ministerie van onderwijs een plan kunnen maken om te zorgen dat dat kinderkabinet er komt.”

“Meneer Rutte vroeg of er dan een juf of meester aanwezig was met wie de nummers konden worden uitgewisseld. Toen stak ik mijn hand op”, vertelt Yvonne. Na het debat kreeg ze van de griffier het nummer van Rutte en werd er voor gezorgd dat Rutte haar telefoongegevens kreeg. En het is het échte privénummer van de premier.

Op het berichtje heeft de minister president inmiddels antwoord gegeven met de woorden: "Ik wil de kinderen bedanken. Het was mooi en we gaan kijken wat mogelijk is." Ondanks het kort maar krachtige bericht is de juf ontzettend blij met een reactie. "Die man heeft zo weinig tijd dat ik het mooi vind dat hij terug appt."

Of Rutte het berichtje bewaart op zijn nieuwe telefoon, is dan wel de vraag maar Yvonne doet dat in ieder geval wel. En de plannen voor het kinderkabinet? Daar moeten zowel het ministerie als de klas van Yvonne nog beginnen. Het is allemaal pas net in gang gezet en nog niets is concreet.

Mocht het kinderkabinet in de toekomst wel meer vorm krijgen, zit er misschien nog wel een rol als woordvoerder in voor Yvonne. "Ik ben er op het moment wel het dichts bij betrokken", lacht ze. Maar er moet volgens de juf nog even gekeken worden hoe de indeling uiteindelijk gaat worden.