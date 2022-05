Zware regen- en onweersbuien trekken over de provincie

Het KNMI heeft donderdagmiddag code oranje afgekondigd voor Brabant. Over de provincie trekken zware regen- en onweersbuien. Ook voor vrijdag was al noodweer voorspeld. Code oranje gold rond vier uur niet meer, de komende uren staat er nog wel code geel uit voor onweersbuien in het oosten met kans op hagel en windstoten.

Voorafgaand aan de vrijdag krijgt Brabant op donderdagmiddag eerst nog te maken met buien. Vanuit Frankrijk en België trekken er volgens Weerplaza ‘wolkbreukachtige’ buien over. “Die buien zullen lang niet overal voor overlast zorgen, maar lokaal kunnen ze flink uitpakken. Een hagel- of onweersbui is niet uit te sluiten.”

Donderdagvond wordt het snel weer droog. “Het wordt wel wat minder warm. Geen zwoele avonden meer. Vrijdagochtend is het ook nog lange tijd droog,”

De vrijdagochtend begint nog vriendelijk in onze provincie . Het is droog en misschien laat de zon zich nog wel even zien. "In de middag krijgt eerst het westen van onze provincie te maken met intensieve buien. Het zal lange tijd doorregenen. Misschien zit er af en toe een onweersbui bij", beschrijft Snoek het weerbeeld in het westen van de provincie.

Maar in het oostelijk deel van de provincie wordt het een ander verhaal. "Daar wordt het warmer waardoor er in middag buien ontstaan die behoorlijk fors kunnen uitpakken. Het gaat bijna voortdurend regenen en onweren. En er valt behoorlijk veel regenwater: tot wel 40 millimeter. Daarnaast gaat ook hard waaien met windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Op verschillende plekken vallen er ook hagelbuien."

Zo snel als de buien komen, verdwijnen ze vrijdagmiddag ook weer. "Aan het begin van de avond kan keert de rust terug en wordt het weer droog."

Het lijkt alsof onze provincie vaker dan andere wordt getroffen door noodweer. En dat is ook zo. Hoe dat zit, leggen we je uit in deze video.