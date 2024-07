Zware onweersbuien op komst: dit moet je zeker niet doen

Onweer is ook weer en dat zal Brabant weten ook. Vanaf dinsdagmiddag vijf uur geldt code oranje. Nu weten we allemaal dat we niet onder een boom moeten gaan staan als het onweer. Maar er zijn veel onweersgevaren of veiligheidsmaatregelen die veel minder bekend zijn, of juist helemaal niet kloppen.

De auto, gevaarlijk of juist niet?

Als het onweert, moet je altijd naar binnen gaan – tenzij je je op open water bevindt, want dan dien je eerst zo snel mogelijk aan land te gaan. Maar wat doe je als niet in de buurt van een gebouw bent? Dan kun je het beste in je auto gaan zitten.

De metalen carrosserie van een auto geleidt de bliksem na een inslag via de banden naar de grond. Dat principe heet in de natuurkunde een kooi van Faraday. De bliksem wordt dan om de inzittenden heen geleid.

Ontladen of niet ontladen?

Dat werkt verreweg het beste als de gehele carrosserie van metaal is. Een cabrio heeft vaak een dak van kunststof en geleidt de elektriciteit daardoor minder goed. Overigens is het na een inslag niet nodig om de auto te ontladen tegen bijvoorbeeld de vangrail.

Dat is een hardnekkige mythe: na de inslag is een auto eigenlijk vrijwel direct ontladen. Op YouTube zijn meerdere filmpjes te vinden van auto's waarop de bliksem inslaat zonder dat de inzittenden er iets aan over houden.

Wel of niet douchen tijdens onweer?

Over dit punt wordt soms lacherig gedaan. Alsof het verouderde wetenschap is. De realiteit is echter dat douchen tijdens onweer absoluut gevaarlijk kan zijn.

De kans dat de bliksem op dat moment bij jou inslaat is heel erg klein (de kans om door bliksem geraakt te worden is in Nederland overigens sowieso maar 1 op de 2 miljoen), maar het kán wel. Gezien kraanwater natuurlijk stroom geleidt en elektriciteit via buizenstelsels kan reizen, kan dat ernstige gevolgen hebben.

Sterker nog, dat geldt dus voor al het kraanwater. Ook het doen van de afwas in de keuken of het wassen van je handen kan het beste wachten tot na het onweren.

Liggen of hurken?

Hurken. Ja, we hebben allemaal geleerd dat bliksem via de snelste weg naar de aarde gaat. Daarom moet je nooit bij hoge objecten als lichtmasten of bomen gaan staan. Toch is liggen niet beter dan hurken. Als je ligt, is je contactvlak met de grond namelijk groter.

Dat is gevaarlijk: als de bliksem door de grond gaat, baant de bliksem zich een weg door jouw gehele lijf. Door te hurken en je voeten tegen elkaar te houden ben je relatief klein en kan de spanning zich gemakkelijker een weg door je lichaam banen.