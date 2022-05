Gerhard werd door zijn buurvrouw verraden omdat hij geen Jodenster droeg

Breda heeft donderdag de eerste Stolperstein gelegd, een steen als monument voor de slachtoffers van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste struikelsteen, zoals die ook heet, is voor de Joodse Gerhard van de Rhoer. Die werd in 1942 in de Julianalaan door zijn buurvrouw verraden omdat hij zijn Jodenster niet droeg. Hij werd gedeporteerd naar een gevangenenkamp in Oostenrijk, waar hij op 58-jarige leeftijd werd vermoord.

Het verhaal over Gerhard van de Rhoer is tragisch en begint in Rotterdam als hij de stad verlaat na het verwoestende bombardement van 14 mei 1940. Van der Rhoer trekt naar Breda en begint daar een schoenen- en stoffenwinkel in de Balfoortstraat. Zelf gaat hij met zijn gezin even verderop in de Julianalaan wonen.

Daar staat hij op een mooie dag in juni 1942 in hemdsmouwen in zijn tuin te werken Zijn jasje, met Jodenster, heeft hij vanwege het goede weer even uitgedaan. Zijn buurvrouw ziet dat en geeft hem aan bij de autoriteiten. Gerhard van de Rhoer wordt opgepakt en naar het Huis van Bewaring overgebracht.