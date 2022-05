Tieners in rolstoel verslaan kampioenskandidaat Heroes in potje basketbal

Een groep tieners in een rolstoel heeft de basketballers van Heroes Den Bosch een ‘gevoelig tikje' uitgedeeld. De profs verloren het potje rolstoelbasketbal kansloos: het werd 40-15. En dat net voordat Heroes zaterdag de strijd om het landskampioenschap begint.

En dat vonden ze prachtig, zag organisator Toine Klerks van de Stichting BEN uit Kaatsheuvel “De kinderen waren fanatiek, ze wilden echt winnen.” En die overwinning was dus ook welverdiend. “Maar belangrijker: de kinderen vonden het helemaal geweldig.”

Heroes aanvoerder Boy van Vliet voorzag al een moeilijke wedstrijd en dat bleek het ook te zijn. "Ik heb nooit in een rolstoel gezeten, het was lastig." Uiteindelijk viel de nederlaag nog wat hoger uit dan gedacht. Maar Van Vliet was een waardig verliezer. “We zullen ermee moeten leven.”

Heroes strijdt in de finale van de play-offs tegen Leiden om het kampioenschap van Nederland. Wie het eerst drie duels wint is kampioen. De eerste wedstrijd is zaterdag in Leiden. Maandag speelt Den Bosch thuis.

