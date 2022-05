Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Grote brand na blikseminslag bij huis met rieten dak in Oudendijk

In een woonboerderij in Oudendijk (gemeente Altena) woede donderdagmiddag een uitslaande brand. Het huis had een rieten dak. De brand brak rond half drie uit. Volgens de Veiligheidsregio waren de bewoners uit het huis en is er niemand gewond geraakt. Een buurman voelde de hitte van de vlammen door de stenen van zijn huis komen. "Er was een knal en meteen kwamen er vlammen uit het dak."

De brandweer is met vier blusvoertuigen en een ladderwagen bij de brand om het vuur onder controle te krijgen. Vanwege de rieten kap kan dat volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio enige tijd in beslag nemen.

De bovenverdieping van de woonboerderij is compleet verwoest (foto; Lola Zopfi)

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is de brand ontstaan door een blikseminslag. De buurman maar ook twee omwonenden zeggen een heftige kan gehoord te hebben, waarna de brand uitbrak. De Veiligheidsregio kon nog niet bevestigen dat de blikssem is ingeslagen.

De buurman voelde de hitte door zijn woning komen (foto:Lola Zopfi)