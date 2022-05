Paard bekneld onder ingestort dak van manege

Bij een manege aan de Sonniuswijk in Son en Breugel zit een paard bekneld. Het dier is vast komen te zitten onder een dak dat is ingestort. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om het paard te redden.

Onder meer een veetakel wordt ingezet om het paard te kunnen bevrijden, zo laat de brandweer bezig. Andere paarden van de manege zijn veilig naar buiten gebracht en worden nagekeken door een dierenarts. Later meer.