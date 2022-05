Paarden gewond nadat dak van stal instort, eigenaar enorm geschrokken

Het dak van Stal Roefs in Son en Breugel is donderdagmiddag ingestort tijdens noodweer. Daarbij zijn vier paarden gewond geraakt, maar ze zijn er volgens de eigenaar van de stal niet ernstig aan toe. Eigenaar Ad Roefs van de stal is flink geschrokken. "Je kunt het je niet voorstellen", zegt hij geëmotioneerd. De brandweer kwam in actie om een paard te redden dat bekneld zat.

"Ik zei: blijf maar binnen en wacht tot het voorbij is." Maar vlak daarna ging het mis. De vrouw van Ad moest toezien hoe het dak van hun stal instortte. "Ze belde me terug en zei: het is helemaal mis hier."

Ad Roefs en zijn vrouw zijn eigenaar van Stal Roefs. Ad was donderdagmiddag niet thuis toen de storm over hun stal trok, maar zijn vrouw wel. "Ze belde dat het pikzwart werd door de onweerswolken en vroeg wat ze moest doen", vertelt Ad. Op dat moment waren er al een aantal bomen omgewaaid voor hun huis, dat bij de stal staat.

Op dat moment stonden er nog 27 paarden in de stal. Die werden snel naar buiten gehaald, maar een van de paarden zat klem. "Hij zat met zijn been vast in een rek", weet Ad.

De brandweer rukte uit met drie voertuigen, waaronder een veetakel, om het paard te kunnen bevrijden. "Het was lastige klus, want het is natuurlijk een groot beest en dat zijn we niet altijd gewend. Er was ook nog eens instortingsgevaar", vertelt woordvoerder van de brandweer Nico Hems. Er was ook een veearts gekomen, die de brandweer kon adviseren en alle paarden controleerde.

Vier van de paarden zijn gewond geraakt, waaronder het paard dat bekneld zat. Ad is opgelucht: "Het zijn gelukkig alleen wat schaafwonden. Gelukkig, gelukkig. Het valt dus mee." Maar de schrik zit er goed in bij de eigenaar. "Het is ongelofelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe het er hier nu uitziet."

Op de weg naar de manege heeft het noodweer ook flink huisgehouden.