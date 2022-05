Paardenstal in puin door noodweer, opvangplekken voor dieren gezocht

Er is bijna niets meer over van de paardenstal van Ad Roefs in Son en Breugel. Het dak stortte donderdagmiddag in na een windvlaag, waardoor vier paarden gewond raakten. Nu wordt er nog voor vijftien paarden onderdak gezocht.

De 27 paarden die in de stal stonden toen het dak naar beneden viel, moesten worden gered. De vier gewonde paarden zijn er volgens Roefs, eigenaar van de stal, niet ernstig aan toe. Eén dier moest wel door de brandweer worden bevrijd.

Drie drachtige paarden hebben onderdak gekregen in een stal bij buren, maar er zijn nog vijftien paarden waar onderdak voor wordt gezocht. Die zijn van een huurder die paarden in de stal had staan. "Het liefst voor altijd, maar in ieder geval tijdelijk", vertelt Dorien Bevers, die bevriend is met de huurder.

"Op dit moment staan vijftien paarden in de wei, maar ze zijn gewend om ’s nachts binnen te staan", legt ze uit. De opvangplekken worden gezocht in de omgeving van Son, Best en Eindhoven.

'Blijf maar binnen tot het voorbij is'

Dat het noodweer donderdagmiddag flink heeft huisgehouden, is wel te zien. Staleigenaar Ad Roefs was zelf niet thuis, zijn vrouw wel. "Ze belde dat het pikzwart werd door de onweerswolken en vroeg wat ze moest doen", vertelt Ad. Op dat moment waren er al een aantal bomen omgewaaid voor hun huis, dat bij de stal staat.

"Ik zei: blijf maar binnen en wacht tot het voorbij is." Maar vlak daarna ging het mis. De vrouw van Ad moest toezien hoe het dak van hun stal instortte. "Ze belde me terug en zei: het is helemaal mis hier." Op dat moment stonden er nog 27 paarden in de stal. Die werden snel naar buiten gehaald, maar een van de paarden zat klem. "Hij zat met zijn been vast in een rek", weet Ad. De brandweer wist het dier te bevrijden.

Vier van de paarden zijn gewond geraakt, waaronder het paard dat bekneld zat. Ad is opgelucht: "Het zijn gelukkig alleen wat schaafwonden. Gelukkig, gelukkig. Het valt dus mee." Maar de schrik zit er goed in bij de eigenaar. "Het is ongelofelijk. Je kunt je niet voorstellen hoe het er hier nu uitziet."

Hulp gezocht

Wie nog een opvangplek heeft voor de paarden, kan mailen naar [email protected]