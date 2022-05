Man neergestoken in Den Bosch, slachtoffer rent over straat

In Den Bosch is donderdagavond een man neergestoken. Dat gebeurde rond kwart over tien in de buurt van de Niehoffstraat. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

De man werd niet neergestoken in de Niehoffstraat, maar rende daar zonder shirt in de straat voorbij op zoek naar hulp. "Wij zijn dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets verdachts gezien hebben", laat de politie weten. Na de steekpartij was er veel volk op de been in de Niehoffstraat.