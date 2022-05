Opnieuw zwaar onweer in Brabant, zuidoosten krijgt het voor de kiezen

Het gaat vrijdag weer los boven Brabant. Na de felle storm donderdag volgt er opnieuw zwaar onweer, met name in het zuidoosten. Maar het slechtste weer, met misschien zelfs een supercell, blijft volgens de meteorologen in Limburg.

Er komt een 'fel complex' aan, aldus de meteoroloog van Weerplaza in vaktermen. Het gaat namelijk net als donderdag opnieuw stormen, met veel regen, harde wind en veel onweer.

In het oostelijk deel van de provincie moest de brandweer donderdag uitrukken voor ruim honderd meldingen. Het KNMI had aan het begin van de dag code oranje afgekondigd. Rond vier uur 's middags veranderde dat in code geel. Zo werden flink wat bomen omvergeblazen en was er lokaal wateroverlast. Of we dat in Brabant opnieuw gaan beleven, is niet zeker.

Wel moet, net als op donderdag, het zuidoosten zich vooral schrap zetten. Er kan daar zo'n 20 tot 40 millimeter vallen.

Supercell?

Het zwaarste onweer wordt momenteel in Duitsland verwacht. In Nederland trekt het slechtste weer vooral over Limburg, legt de meteoroloog van Weerplaza uit. Daar bestaat volgens hem zelfs de kans op een supercell. "Ook dat is onzeker, maar als die er komt, dan zou die ergens rond Maastricht kunnen ontwikkelen."

Eerder leek het erop dat het oosten van Brabant door een supercell zou worden getroffen, maar dat lijkt nu toch niet aan de orde. "Die kans is op dit moment stukken kleiner – als die kans er al überhaupt is."

Een supercell is een hele zware onweersbui, de zwaarste soort die we op aarde hebben. "Een storm tikt dan windstoten aan van meer dan honderd kilometer per uur, terwijl er grote hagelstenen naar beneden vallen. Je wilt dat echt niet over je heen krijgen", besluit de Weerplaza-meteoroloog.

