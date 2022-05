John de Bever over reality-serie: 'Ze kunnen mijn goddelijke lichaam zien'

De reality-serie van de 56-jarige volkszanger John de Bever is vanaf 26 mei te zien op televisie. Samen met zijn man Kees is hij na Peter Gillis en Roy Donders de derde in het rijtje bekende Brabanders die een eigen serie krijgt. Een serie die naar eigen zeggen helemaal echt is. Kibbelen, voetbal kijken en jezelf letterlijk blootgeven: “Dan zien de kijkers me maar een keer in een onderbroek in plaats van een pak.”

Julia Kanters Geschreven door