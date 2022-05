Liv (7) verloor haar zusje, nu maakt ze met lotgenootjes een hemeltekening

De 7 jarige Liv-Yvi uit Valkenswaard verloor 3 jaar geleden haar zusje Giulia. Op 21 mei, tijdens de landelijke week van de Sterrenbroertjes en zusjes, maakt ze samen met kinderen die hetzelfde meemaakten, de grootste hemeltekening van Nederland. "De hemel is blauw denk ik, met wolken en met sterren."

Rouwen in stukjes Kinderen rouwen heel anders dan volwassenen, volgens kinderrouwtherapeut Leoniek van der Maarel. "Ze leven in het hier en nu. Zo spelen ze op het ene moment dolgelukkig met vriendjes of vriendinnetjes, totdat hun gemoedstoestand ineens omslaat in intens verdriet. Daarna spelen ze weer vrolijk door. Kinderen rouwen in stukjes."

Deze zaterdag is Liv-Yvi niet het enige kind. Ruim 70 lotgenootjes zijn bij elkaar in een grote speeltuin in Oss. Om samen te spelen natuurlijk, maar ze begrijpen elkaar ook.

Ze weet het nog heel goed. De dag dat het zusje dat zo welkom was, wel kwam, maar niet zoals ze had verwacht. "Mijn tante kwam en Giulia lag in een mandje. Zo kon ik naar haar kijken", zegt Liv-Yvi. Daarna komt er zachtjes achteraan dat het wel heel erg jammer is. "Nou ben ik nog steeds het enige kind.."

De week is een initiatief van de stichting Nooit Voorbij. Die werd in het leven geroepen, omdat de enorme impact van het overlijden van een kind op broertjes en zusjes vaak vergeten wordt. De aandacht gaat dan, vanzelfsprekend ook, uit naar de ouders. Nooit Voorbij is een initiatief van Mirjam Louwen-van Bekkum, die in 2018 zelf haar zoontje Florian verloor.

Feestje vieren

Veel praat Liv-Yvi niet over Giulia. Maar wel tégen haar. "We hebben hetzelfde beertje. Die heeft een shirtje aan met streepjes en daat staat een hartje op. Als ik met Giulia praat, vertel ik haar dat ik haar heel erg mis."

Voor Liv-Yvi is het heel fijn dat deze week er nu is. "Als ik aan Giulia denk, word ik heel verdrietig", zegt ze. "Maar er komen heel veel kinderen en die hebben allemaal een broertje of een zusje verloren. We gaan wel een feestje vieren hoor, en spelletjes doen. We gaan een tekening maken en de ballonnenfee komt!"

De hemeltekening die de broertjes en zusjes samen maken is een belangrijk onderdeel van het rouwproces. "Ze gaan hiermee de confrontatie aan", zegt Van der Maarel. "En dat hebben ze nodig om hun verdriet te verwerken. Met de tekening creëren ze een beeld van de plek waar hun overleden broertje of zusje nu is. Dat geeft ze troost en houvast. Of het nou klopt of niet."

Voor Liv-Yvi maakt het niet uit, want Giulia is er gelukkig niet alleen. "Oma en opa zijn er, en een puppy en nog een hondje. De hemel is blauw denk ik, met wolken en met sterren."