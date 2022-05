Hetzelfde affiche, hetzelfde resultaat? Heroes willen weer kampioen worden

Met grote ogen bekijken aanvoerder Boy van Vliet en general manager Stefan Wessels de beelden van het kampioenschap in 2012. De basketballers van Den Bosch werden toen kampioen door in de finale van de play-offs Leiden te verslaan. Dat is hetzelfde affiche als bij de finale die zaterdagavond begint. “Mooi en leuk om die beelden te zien”, zeggen Wessels en Van Vliet haast in koor.

Voor Stefan Wessels is de herinnering aan 2012 zoet. Hij was een belangrijke speler in dat team van Den Bosch, dat speelde onder de naam EiffelTowers. “Volgens mij wonnen we redelijk overtuigend, hè?” Net als nu, was Leiden toen de titelverdediger. Den Bosch als nummer twee van de ranglijst was, ook net als nu, de uitdager en won die serie redelijk snel.

Boy van Vliet, de huidige aanvoerder van Heroes, was toen nog een tiener. “Ik woonde in Vught en het was de tijd dat ik echt geïnteresseerd raakte in basketbal.”

Parallellen tussen het heden en 2012 ziet Van Vliet snel. “Ook nu hebben we een sterke Nederlandse groep spelers en voegen de buitenlanders iets toe.” Wessels stopte een jaar geleden met basketballen na de verloren finale tegen Leiden. Nu ligt de dagelijkse leiding van de club in zijn handen.