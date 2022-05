Trainer Bob Peeters moet na een seizoen alweer weg bij Top Oss

TOP Oss en trainer Bob Peeters gaan na één seizoen uit elkaar. Na veel overleg besloot de club niet verder te gaan met de 48-jarige oefenmeester. Reden: de ideeën van oefenmeester Peeters en technisch directeur Klaas Wels zijn te verschillend om samen door te kunnen.

“De verschillen tussen Klaas en Bob lagen bij het voetbaltechnische gedeelte. Bijvoorbeeld de aanpak en spelwijze”, vertelt algemeen directeur Jack van Lieshout. “Na veel gesprekken tussen zijn we tot de conclusie gekomen dat we de samenwerking met Bob daarom niet willen doorzetten.”

Opvallend is dat Klaas Wels pas sinds kort technisch directeur is van de club. Op 14 mei werd de oud-trainer aangesteld als opvolger van Peter Bijvelds. De komst van Wels heeft dus direct invloed op de Osse club.

Geen makkelijke beslissing

Van Lieshout weet dat het een lastig besluit was voor de club: “Bob is echt een mensen-mens en we hebben er altijd uitstekend mee kunnen werken. Maar voor ons is het nu belangrijk dat we met een goede technische staf aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.”

TOP Oss eindigde afgelopen seizoen op een vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.