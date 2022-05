Strijd om een 9 meter hoge schoorsteen: gemeente wil dat hij wordt gesloopt

Angèle en Marcel van Riel wonen in een historische boerderij in Oisterwijk die ze 'Monument Van Riel' hebben genoemd. Jaarlijks komen er honderden mensen voor een rondleiding door het verrassende huis. Het afgelopen seizoen kwam zelfs 'Boer zoekt Vrouw' er opnames maken. De gemeente is minder onder de indruk en wil dat het echtpaar een zelfgebouwde schoorsteen van negen meter afbreekt.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Al tientallen jaren verzamelen Angèle en Marcel antiek en curiosa. Hun boerderij staat vol met de meest bizarre vondsten. In hun tuin stond ook een negen meter hoog stalen hekwerk. Dat mag niet volgens het bestemmingsplan en daarom werd het eind vorig jaar afgebroken. Alles hebben ze eraan gedaan om het hekwerk te mogen behouden, maar omdat ook de buurt protesteerde, hebben ze het tenslotte ook echt moeten afbreken. De schoorsteen in de tuin staat er nog in vol ornaat en dat is volgens de gemeente niet de bedoeling. Ook dit bouwwerk moet afgebroken worden.

De schoorsteen moet afgebroken worden (foto: Agnes van der Straaten).

De schoorsteen staat al zeker twaalf jaar in het midden van de buitenplaats bij de boerderij. Het is het rookkanaal van een terrashaard. De familie Van Riel heeft hem zelf opgebouwd, met aan de achterkant een beeld dat nog uit het Belgische paleis van koning Leopold komt. Marcel: ”De schoorsteen is gebouwd van antieke ronde klinkers. Hij is nu breed van onderen en slank van boven. Als we hem naar vierenhalve meter moeten brengen, wordt het een lomp geval. En de rook waait dan ook naar binnen.” Angèle snapt niet goed waarom de schoorsteen niet mag blijven staan: ”Niemand ziet hem staan. In het bestemmingsplan staat dat schoorstenen uitgesloten zijn, dus waarom hij toch naar beneden moet, dat weet niemand."