Honderden vissen dood door Belgisch rioolwater: 'Een kleine natuurramp'

Honderden dode vissen drijven sinds donderdag in de Tongelreepbeek bij Valkenswaard, meldt boswachter Erik Schram aan Omroep Brabant. Hij spreekt over een kleine milieuramp. Volgens Waterschap De Dommel is overtollig rioolwater uit België de boosdoener.

"Dit is zo ontzettend zonde", jammert Schram. Hij kan het haast niet geloven. De dode vissen drijven op dit moment af richting Eindhoven.

"Dit is normaal een prachtige beek in natuurgebied Leenderbos, die verder loopt richting natuurgebied Valkerhorst en vervolgens eindigt in Eindhoven. Ze zit vol waterplanten en vissen. Die zijn nu waarschijnlijk allemaal kapot. Het is echt een kleine milieuramp."

Dood door Belgisch rioolwater

Schram trof de vissen niet zelf aan. "Een van de Staatsbosbeheervrijwilligers liep in het gebied rond. Hij keek in de beek en zag opeens dat het water helemaal troebel was. Toen zag hij al die vissen drijven", zegt Schram.

Wat dit op de lange termijn voor de beek betekent, vindt Schram als boswachter moeilijk te zeggen. Maar de oorzaak is inmiddels duidelijk: de vissen zijn doodgegaan door het rioolwater in België.

België kampt de afgelopen tijd met zware regenval. Het riool kon dat water niet aan en heeft het water afgevoerd. Dat gebeurt via een zogeheten overstorting. Een overstort voert rioolwater af naar het water aan de oppervlakte.

Overstort

Dat is in dit geval gebeurd bij een overstort in beeklandschap Warmbeek, in Belgisch-Limburg. Als noodstop wordt dat overtollige water in de Tongelreepbeek geloodst, met alle gevolgen van dien, zo laat een woordvoerder van Waterschap De Dommel weten.

Erik de Ridder, watergraaf bij het Waterschap, beaamt de ernst.

"Dit zijn hele nare beelden. Het is een bekende kritische plek in het systeem. We hebben contact gehad met onze Belgische collega's", schrijft hij in een reactie. "Waterschap, maar zeker ook gemeenten, moeten en zijn hiermee aan de slag", besluit hij.

Tongelreepbeek

De Tongelreep is een zijriviertje van de Dommel. Het ontspring in België bij Neerpelt en komt door Valkenswaard en Aalst in Eindhoven samen bij de Dommel.