Adil Ramzi volgt Ruud van Nistelrooij op bij Jong PSV

Adil Ramzi wordt de nieuwe trainer van Jong PSV. De oud-voetballer was afgelopen seizoen de assistent van Ruud van Nistelrooij die de overstap maakt naar het eerste elftal van PSV. Ramzi zegt dat hij dankbaar is voor deze kans.

Ramzi begon in 2015 met een stageperiode bij PSV waarna hij een jaar later in 2016 PSV onder 16 onder zijn hoede nam. Hij was in de afgelopen jaren meerdere keren betrokken bij het eerste elftal als specialistentrainer en assistent. Afgelopen seizoen assisteerde hij Ruud van Nistelrooij bij de beloften.

Nu mag de oud-international van Marokko op eigen benen staan bij Jong PSV. Volgens technisch directeur John de Jong is de oud-prof er klaar voor. “Adil heeft zich de afgelopen jaren in verschillende rollen bij PSV bewezen. Hij is bekend met de filosofie van PSV Academy en met het talent dat op PSV Campus De Herdgang speelt. We vertrouwen hem het trainerschap van Jong PSV toe.”

Dankbaar

Ook Ramzi zelf is blij met de aanstelling. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van PSV. PSV heeft mij de kans gegeven om mijn carrière na het voetbal vorm te geven. Daar ben ik de club dankbaar voor. Na veel positieve ervaringen in de afgelopen jaren, heb ik de keuze gemaakt om me volledig op dit vak te richten. Ik kijk uit naar deze nieuwe fase van mijn loopbaan en hou daarbij het doel van Jong PSV scherp voor ogen: zoveel mogelijk spelers klaarstomen voor de A-selectie. De basis daarvoor is ruimschoots aanwezig”

Ramzi tekent voor twee jaar bij de Eindhovenaren. Wie hem gaan assisteren wordt later bekendgemaakt.