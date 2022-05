Jongen (18) ontvoerd in Vught en volgende dag vrijgelaten in Mierlo

Een 18-jarige jongen uit Vught is donderdagavond ontvoerd. Dat gebeurde in de Vlasmeersestraat in Vught. Hij zou daarbij zijn bedreigd met een vuurwapen. Vrijdagochtend is hij ongedeerd afgezet bij een vakantiepark aan de Patrijslaan in Mierlo. Het gaat vermoedelijk om drie daders. De politie doet onderzoek.

De ontvoering van de jongen werd donderdagavond rond tien uur bekend. De jongen had zijn familie gebeld en vertelde dat hij tegen zijn zin was meegenomen in een auto. De familie schakelde daarop de politie in. Vrijdagochtend vroeg vonden toevallig passerende agenten de jongen bij het vakantiepark in Mierlo. Waarom de jongen is meegenomen, is niet duidelijk. Ook de route die de auto heeft gereden is onbekend. Uit eerste onderzoek blijkt dat het gaat om vermoedelijk drie daders die bivakmutsen droegen. De jongen zou zijn meegenomen in een zwarte auto. De politie roept getuigen van de ontvoering op om zich te melden.