Nieuwe eigenaren geven aandelen uit clubliefde terug aan NAC

De nieuwe eigenaren van NAC willen de aandelen op termijn teruggeven aan de club, zo laten zij weten. Tot die tijd stopt het consortium NAC=Breda het nieuwe bezit in een speciale stichting. Daarmee zien zij af van enige, directe zeggenschap. "We doen dit uit clubliefde", zo zegt Jasper van Eck namens de groep lokale ondernemers.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag ging de kogel eindelijk door de kerk. Na de aandeelhouders stemde ook de Raad van Commisaarissen in met de overname van de club door de groep NAC=Breda. “We zijn ongelooflijk trots en blij dat deze stap is gezet”, zegt Jasper van Eck namens de groep NAC=Breda. “De afgelopen weken hebben we elkaar op een fantastische manier gevonden vanuit één gedachte: onze club helpen. Niet uit financieel belang, maar uit clubliefde. We bieden NAC een duurzame toekomst, de club wordt weer baas in eigen huis. Wij als investeerders verdwijnen naar de achtergrond en maken de weg vrij voor een nieuwe, autonome clubleiding, die voetbal boven alles zal zetten.”

"NAC krijgt een structuur zoals ook clubs als AZ en PSV die al jaren hebben."

Dat zal gebeuren door de aandelen onder te brengen in een stichting, een zogenaamde STAK. Daarnaast wordt er een apart investeringsfonds opgericht. “Op deze manier krijgt NAC een structuur zoals ook clubs als AZ en PSV die al jaren hebben,” legt woordvoerder Sebastian Verkuilen uit “We hebben ons de afgelopen weken uitvoerig laten informeren door de beste specialisten in het betaald voetbal. We zijn ervan overtuigd dat NAC op deze manier een stabiele en bestuurbare club kan worden met korte lijnen en gescheiden machten. Cruciaal om in de emotionele voetbalwereld op koers te blijven."

"We hopen dat NAC weer een club wordt die verbindt, die de hele achterban trots maakt."