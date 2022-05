Een gevulde koelbox, parasol in de achterbak en op naar zee. Het is iets dat we maar al te graag doen op zomerse dagen. Toch is de vraag of we voor altijd een lange autorit nodig hebben om bij de kust uit te komen. De zeespiegel stijgt en hoelang kunnen de dijken dat nog aan? Komt Brabant ooit aan zee te liggen? Wij zochten het voor je uit!

