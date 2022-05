Ravage op A2 na botsing bestelbus op vrachtwagen vol room, rijstrook dicht

De bestuurder van een bestelbus is vrijdagnacht zwaargewond geraakt nadat die op de A2 bij Den Bosch met zijn bestelbus achterop een vrachtwagen botste. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor een, op de parallelrijbaan richting Eindhoven. Vanwege de ernst van de situatie kwam naast de brandweer en een ambulance ook een traumahelikopter naar de A2.

De bestuurder van de bestelbus zat na de botsing bekneld in de bestelbus en is door de brandweer bevrijd. Vervolgens is de man, een 34-jarige Eindhovenaar, naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging met hem mee.

Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht.

Zo'n 33 ton room

De vrachtwagen waar de bestuurder van de bestelbus op botste, vervoerde naar verluidt zo'n 33 ton room. "De vrachtwagenchauffeur had op het moment dat het ongeluk gebeurde net zijn truck gevuld in Veghel", weet de 112-correspondent.

De tank met room - met een waarde van zo'n 80.000 euro - liep door de klap volledig leeg over de weg, over een lengte van tweehonderd meter.

Een deel van de room kwam in de berm, op het talud en mogelijk ook in de nabijgelegen sloot terecht. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel room er buiten de weg is beland. Die grond zou volgens de 112-correspondent wellicht later afgegraven moeten worden.

Afsluiting rijstrook

Vanwege de nodige opruimwerkzaamheden was de parallelrijbaan van de A2 richting het zuiden tot kwart voor zeven zaterdagochtend afgesloten. Het verkeer werd tot die tijd bij de afrit Veghel omgeleid via de U20. Vervolgens was tot negen uur zaterdagochtend de rechterrijstrook van de A2 van Veghel tot aan Sint-Michielsgestel afgesloten.