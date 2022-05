Verwarde man op straat heeft tas met 40.000 euro contant geld bij zich

Een man die rondliep met een plastic tas met daarin ruim 40.000 euro aan contant geld is vrijdagnacht aangehouden in de John F. Kennedylaan in Eindhoven. De politie werd rond twee uur 's nachts gewaarschuwd dat de man daar over de weg liep en een verwarde indruk maakte.

Daarop gingen agenten naar de John F. Kennedylaan en haalden ze de man, een Eindhovenaar uit de wijk Vaartbroek, veilig van de weg. Toen ze de man aanspraken, viel hun oog op de tas die de man bij zich had. Berg geld

Toen ze de berg geld zagen, hielden ze de man aan op verdenking van witwassen. De recherche onderzoekt hoe de man aan dit geld kwam. Daarnaast is de crisisdienst ingeschakeld om na te gaan of de man zorg nodig heeft.