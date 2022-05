Team achter New Kids gaat na vijf jaar nieuwe film draaien

Flip van der Kuil en Steffen Haars, het duo achter successen als New Kids en de film Bro’s Before Ho’s, gaat eind dit jaar eindelijk een nieuwe speelfilm draaien. De titel van de komedie is Krazy House. Het is de bedoeling dat de film in 2023 in de bioscopen te zien is. Dat maakte producent Kaap Holland Film bekend op het festival van Cannes.

De nieuwe komedie werd in 2020 al aangekondigd. Maar door de coronacrisis lag het project ruim twee jaar stil. Krazy House wordt een Engelstalige film die gaat over de religieuze familieman Bernie die een bende Russische criminele werklieden uit zijn huis moet zien te houden. Steffen & Flip

De casting wordt over een paar maanden bekendgemaakt. De twee New Kids-films uit 2010 en 2011 behoren tot de grootste Nederlandse bioscoopsuccessen van het afgelopen decennium. Het wordt de eerste film in zes jaar voor Steffen & Flip, zoals het duo zichzelf noemt. Zij maakten sindsdien wel de series Random Shit en Barrie Barista en het Einde der Tijden, allebei met Henry van Loon in een van de hoofdrollen.