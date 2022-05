Man rijdt in op marechaussee, aangehouden voor poging tot doodslag

Een automobilist is zaterdagmiddag op de Oliemolen in Roosendaal aangehouden, omdat hij inreed op iemand van de Koninklijke Marechaussee. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Niemand raakte gewond.

Marechaussees reden zaterdagmiddag op de fiets in Roosendaal, toen ze zagen dat een bestuurder van een auto zich niet aan de verkeersregels hield. Ze wilden hem staande houden, maar hij ging er snel vandoor.

"Hij reed een doodlopende straat in. Een collega probeerde hem aan te spreken. Maar de bestuurder reed achteruit met zijn auto in op een van de collega's", vertelt de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Poging tot doodslag

De marechaussee raakte niet gewond. "Hij heeft wel even klem gezeten", aldus de woordvoerder. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Zijn auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Er waren zaterdagmiddag veel marechaussees in Roosendaal aanwezig, vanwege een reünie van het Korps Commandotroepen.