Rally met bijzondere sportauto's in Deurne, 'Ongekend wat hier rondrijdt'

Een bijzondere Ferrari, Bentley of McLaren zie je niet elke dag op de weg rijden, maar zaterdag kon je er wel 65 achter elkaar spotten. De Cars & Pleasure rally, een autotocht speciaal voor exclusieve sport- en klassieke auto’s, reed deels door Oost-Brabant. De groep maakte een 'pitstop' in Deurne.

Frank en zijn zoon Tim komen even later met een grote glimlach aan bij de pitstop. Met open dak genieten ze van de rally. "We doen mee voor het plezier. Ik vind auto's heel leuk", aldus Tim. Het is een echte vader-zoon activiteit voor het duo uit Sint-Oedenrode. "Het is heel bijzonder. Ik heb drie zoons, maar één daarvan heeft mijn genen en houdt ook zoveel van auto's. Er is dus geen discussie thuis wie meegaat gelukkig."

Ondanks de grote verscheidenheid aan auto's hoeft Tim niet lang te twijfelen om zijn favoriet aan te wijzen: "Dat is de GT2RS Porsche." Helaas moet de jonge autofan nog een paar jaar wachten voordat hij zelf het gaspedaal in mag drukken.