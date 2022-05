In 3 maanden worden omgeschoold tot installateur: 'Bijna iedereen kan het'

Ben je kok of vrachtwagenchauffeur? Dan willen ze je bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout graag omscholen tot installateur. "Er zijn maar heel weinig mensen die het uiteindelijk echt niet kunnen", vertelt directeur Henny de Haas in het Omroep Brabant-programma Kraak.

Bij het installatiebedrijf worden ze platgebeld met mensen die een warmtepomp willen, maar ze moeten vaak nee verkopen. "We hadden al tekorten aan materiaal", aldus de directeur. Dat komt onder andere door de coronapandemie. "Veel producten uit China zijn slecht leverbaar."

De Haas: "Daar komt de stijgende vraag naar warmtepompen nu ook nog bij." Vanaf 2026 wordt de installatie van een hybride warmtepomp zelfs verplicht, als de cv-ketel vervangen moet worden. Los van materiaaltekorten, heeft de techniekbranche veel te weinig personeel.

200 vacatures

Bij Hoppenbrouwers hebben ze momenteel tweehonderd vacatures. "En als er driehonderd mensen solliciteren, dan heb ik voor allemaal werk", stelt De Haas. Daarom probeert het bedrijf de gaten nu op een creatieve manier te vullen. "Traditioneel leiden we installateurs in twee tot vier jaar heel breed op. Wij bieden mensen nu een opleiding van drie maanden."

Is die korte opleiding dan wel zorgvuldig? "In drie maanden leren mensen niet alles, maar we leiden ze heel specifiek op in een deel van het vak", is het antwoord van de Hoppenbrouwers-directeur. "Zo kunnen ze direct aan het werk, met het deel van installatiewerk dat ze geleerd hebben."

Creativiteit

Mensen uit alle branches zijn welkom. Dat betekent ook dat het installatiebedrijf mensen wegtrekt uit bijvoorbeeld de horeca, terwijl ook daar te weinig personeel is.

De Haas: "Maar ook bij ons verdwijnen weer mensen om iets heel anders te doen". Dat hoeft volgens hem geen probleem te zijn. "We moeten af van het idee dat je in je eigen vak moet blijven. Juist mensen uit andere branches brengen creativiteit mee die we nodig hebben in deze tijd."