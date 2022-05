Hockey: HC Tilburg promoveert naar Hoofdklasse ten koste van Oranje-Rood

Na 13 jaar op het hoogste niveau viel zondag het doek voor de vrouwen van Oranje-Rood. De hockeysters uit Eindhoven verloren het derde en beslissende duel in de play-outs van Tilburg en degraderen daardoor uit de Hoofdklasse.

De twee vorige wedstrijden eindigden in een gelijkspel en moesten beslist worden via shoot-outs. Dat was zondag, na goals van Cis Ypelaar en Lisa Post, opnieuw het geval. Net als in duel één nam Tilburg die shoot-outs beter. Maddie Hunch, de ervaren Engelse keepster in Tilburgse dienst, vertolkte daarin een hoofdrol.

De Tilburgse hockeyvrouwen, geleid door de kopstukken Ageeth Boomgaard en Maartje Paumen, neemt de plek van Oranje-Rood in de Hoofdklasse komend seizoen over.