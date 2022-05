Dominobaan van 1400 kratten gebouwd na sluitingstijd in supermarkt

Medewerkers van de PLUS Peek in Tilburg hebben een dominobaan van kratten gebouwd die door de hele supermarkt gaat. Zo'n twintig medewerkers werkten vrijdagavond na sluitingstijd mee, de klus was binnen twee uur geklaard. Het vergde wel de nodige voorbereiding. "We hebben de hele week kratten opgespaard. In totaal hadden we er 1400", weet Yorick van Krieken, afdelingsmanager brood. Het moment van de waarheid was nog wel even spannend. "Ik moest één keer een klein extra zetje geven, maar verder ging het soepel." Het doel van de dominobaan is om de nieuwe spaaractie van de supermarkt in te luiden.