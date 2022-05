RKC-trainer Joseph Oosting genomineerd voor Rinus Michels Award

Joseph Oosting maakt in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer gelijk aanspraak op de Rinus Michels Award. Hij is samen met Arne Slot, Erik ten Hag, Ron Jans en Kees van Wonderen genomineerd voor de prijs voor trainer/coach van het jaar. De trainer van RKC eindigde op een verdienstelijke tiende plek met de Waalwijkers.

De Rinus Michels Award is de grootste nationale (individuele) prijs voor trainers. De trainersvakbond coaches betaald voetbal (CBV) nomineert jaarlijks vijf trainers.

Dat Joseph Oosting bij de genomineerden zit, is een erkenning voor zijn werk het afgelopen seizoen. De trainer handhaafde zich met RKC en werd dankzij een goede eindsprint tiende op de ranglijst. Het kwam twee punten te kort om zich te plaatsen voor de play-offs voor Europees Voetbal. Oosting kwam afgelopen zomer over van Vitesse waar hij assistent-trainer was. Bij RKC debuteerde hij als hoofdtrainer in het betaalde voetbal.

Eerlijk en oprecht

Oosting was erg populair binnen de spelersgroep. Spelers als Michiel Kramer en Melle Meulensteen spraken meerdere keren uit dat de trainer eerlijk en oprecht was. Iets wat werd gewaardeerd door de spelers.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de trainer van RKC kans maakt op de Rinus Michels Award. Afgelopen seizoen was Fred Grim genomineerd voor zijn prestaties bij de Waalwijkers. De prijs ging toen uiteindelijk naar Erik ten Hag. Grim vertrok zelf afgelopen zomer naar Willem II maar werd daar vroegtijdig ontslagen.