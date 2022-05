Man uit Heeze opgepakt vóór dodelijk ongeval op bedrijfsterrein

Een 27-jarige man uit Heeze is zondagnacht samen met nog een verdachte opgepakt op een bedrijfsterrein aan de Haven in Ridderkerk in Zuid-Holland. Later vond op datzelfde terrein een dodelijke aanrijding plaats. De verdachten zijn vermoedelijk 'uithalers' die smokkelwaar uit containers halen.

Ron Vorstermans Geschreven door