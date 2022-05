PSV verlengt Jordan Teze tot en met 2025 en hoopt op Luuk de Jong

PSV gaat het contract van Jordan Teze verlengen tot en met 2025. De contractverlenging wordt later deze week wereldkundig gemaakt. Verder staat de club in contact met Luuk de Jong. Zodra de spits aangeeft dat hij naar Eindhoven wil komen, staat PSV met open armen te wachten.

Jordan Teze maakt dit seizoen een mooie ontwikkeling door bij PSV. Dat gaat beloond worden met een contractverlenging. De centrale verdediger had nog een contract tot 2024. Dat gaat nu met nog een extra jaar verlengd worden.

De Brabantse verdediger werd dit jaar ook voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands Elftal. Tot minuten kwam hij nog niet. Teze raakte in aanloop naar de interlands geblesseerd. Voor de wedstrijden in de Nations League komende maand zit hij wederom bij de voorselectie.

Technisch directeur John de Jong laat weten dat hij tevreden is over de ontwikkeling van de centrale verdediger. “Hij maakt een mooie ontwikkeling door. We hebben in de winterstop geen extra centrale verdediger gehaald nadat Ramalho geblesseerd raakte. Je ziet dat Jordan Teze deze kans ook gepakt heeft en een bepalende basisspeler is geworden.”

Luuk de Jong

Na het vertrek van Eran Zahavi moet PSV op zoek naar een nieuwe spits. De voornaamste kandidaat voor deze vacature is Luuk de Jong. De Eindhovense club staat in nauw contact met de Nederlandse spits die ook ambassadeur van de club is.

“Luuk heeft de deur zeker nog niet dichtgegooid. Als hij terug wil keren bij PSV, zullen wij hem met open armen ontvangen.”

Verder gaf de technisch directeur aan dat hij goede hoop heeft op het blijven van Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. “Zij staan zeker open voor een langer verblijf. Wij hoeven ze ook niet te verkopen. Wij hebben deze zomer geen grote transfer nodig voor onze financiën.