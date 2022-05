PSV gaat ook met Van Nistelrooij voor de titel en rekent op sterkhouders

Met de komst van Ruud van Nistelrooij als hoofdtrainer van PSV, blijft de ambitie hetzelfde: kampioen worden. Daarbij hoopt de club dat de coach een beroep kan doen op sterkhouders als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré. Er is een reële kans dat ze blijven, denkt technisch directeur John de Jong.

Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré wil De Jong ook graag behouden. Volgens hem is er een ‘reële kans’ dat zij volgend seizoen nog in Eindhoven spelen. “Ze hebben de deur nog niet dichtgegooid. Beiden zouden het niet erg vinden hier te blijven.”

Daarvoor zijn de eerste stappen gezet. Zo was de technisch directeur afgelopen week in Mexico om Erick Gutiérrez een contractaanbieding te doen. Daar heeft de Mexicaan nog niet op gereageerd. Wel werd bekend dat Jordan Teze zijn contract gaat verlengen tot en met 2025.

Voordat het nieuwe seizoen begint, wacht PSV een drukke transferzomer. Al is de Jong duidelijk over zijn intenties deze transferperiode: “We willen de groep zoveel mogelijk bij elkaar houden.”

Naast het feit dat PSV de huidige spelersgroep zoveel mogelijk bij elkaar wil houden, gaat het zich ook versterken. De technisch directeur was de afgelopen weken in verschillende landen en werelddelen. Een keeper en een spits lijken prioriteit te hebben. Voor de spitspositie is Luuk de Jong in beeld. Wat betreft een doelman ging John de Jong niet in op namen.

“Vergeet ook niet dat we Joël Drommel nog hebben. Er zijn in het verleden vaker doelmannen afgeschreven bij PSV die uiteindelijk toch een belangrijke schakel werden. Maar het feit blijft dat er een keeper bijkomt.”