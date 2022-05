ASML en Philips lanceren Brabants technologiefonds van 100 miljoen euro

Er is een speciaal investeringsfonds voor jonge technologiebedrijven in de maak. Dat gebeurt door ASML en Philips, die dat samen doen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), onderzoeksinstelling TNO, pensioenfonds PME en overheidsfonds Invest-NL. In het fonds zit minstens 100 miljoen euro.

De deelnemers aan het fonds willen niet zeggen hoeveel ieder bedrijf bijdraagt in het fonds. Het nieuwe fonds gaat DeepTechXL Fund I heten, omdat het zich gaat richten op ingewikkelde technologieën, waaronder fotonica (het in chips delen van informatie door middel van licht) en kunstmatige intelligentie (met als voorbeeld Google dat leert van elke zoekopdracht). Naast de toegang tot kapitaal worden de start-ups door Brabantse technologiebedrijven begeleid en kunnen zij gebruikmaken van hun netwerk, kennis, technologieën en licenties. "Het unieke van DeepTechXL is dat intensief gebruikgemaakt kan worden van kennis en ervaring van bedrijven en kennisinstituten binnen Brainport", zegt topman Peter Wennink van ASML in een toelichting op het initiatief. "Hierdoor kunnen we de noodzakelijke combinatie van kennis, talent en geld beschikbaar stellen aan start-ups en scale-ups in deeptech in Nederland." Deeptech-bedrijven zoeken naar technologische oplossingen voor ingewikkelde technische uitdagingen. De bedrijven willen starters waar nodig ook helpen om eerste klanten te werven, nieuwe markten aan te boren of de productie uit te breiden.