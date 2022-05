De oudste én de jongste samen voor de lens: gildeleden tonen hun trots

Het oudste en jongste lid van ruim dertig Brabantse gilden op één foto, een hele mooie foto ook nog eens. Het is een 'historisch' fotoproject van overkoepelend orgaan van Brabantse Schuttersgilden. "We willen meer naar buiten treden en laten zien dat ook jongeren lid zijn van een gilde."

Rob Bartol Geschreven door

“Ondanks de twee coronajaren zijn we met 204 gilden in Brabant nog springlevend", vertelt Annie Maas, van Brabantse Schuttersgilden. "We zijn er nog en om aan de buitenwereld te laten zien dat gildes heel wat meer omvatten dan alleen maar een potje schieten voor oudere mannen, zijn we gestart met het project: Trots op onze Gilden." Van zo'n 30 tot 35 gilden moeten het oudste en jongste lid in één foto worden gevangen, vertelt Maas. Maar er is meer: "Er zijn ook jonge gildebroeders die poseren. Het is ervaring tegenover jeugdig enthousiasme én onbevangenheid, maar dan wel mooi in beeld gebracht."

Het oudste en jongste lid op één foto (foto Ida van Boekel).

"Trots op onze Gilden laat ook zien dat er nog steeds jongeren lid zijn van een gilde. Uiteraard, maar dat is bijna overal, is nieuwe aanwas meer dan welkom." Fotograaf Ida van Boekel wil ook de samenhorigheid en diversiteit van ‘het gilde’ in beeld te brengen. Zo is er een hele mooie foto van een groepje jongere gildeleden, die zich te goed doen aan een schaaltje met frikandellen. "De samenhorigheid en de lol spat er van af." De eerste gildeleden van de Kring Maasland zijn al door Ida op de foto gezet. Wat volgt is de rest van Brabant, vertelt Maas. “Praktisch gezien kunnen we niet langs bij alle 204 gilden die Brabant telt. Om het werkbaar te houden hebben we 30 a 35 gilden uit de hele provincie gevraagd om mee te doen. Een representatieve dwarsdoorsnede van alle gilden, zoals dat heet."

Twee jonge gildebroeders van het gilde Sint Catharina (foto Ida van Boekel)

De eerste paar foto's zijn al gepubliceerd in het eigen blad De Gildetrom, maar later dit jaar is het eindresultaat dus ook voor iedereen te zien tijdens twee fotoexposities. "Eerst in het provinciehuis, daarna wordt er ook nog geëxposeerd in de Bossche Sint Jan", aldus Maas. "En verder komt er een tijdschrift en zal Trots op de Gilden ook online komen."

"Gilden gaan de Sint Jan in de Den Bosch feliciteren met het 800-jarig bestaan."

"Na twee stille coronajaren slaan we weer flink op de trom er wordt weer heel veel georganiseerd", vertelt ze trots verder. "We zijn er nog." Op 26 juni bijvoorbeeld, is een afvaardiging van Brabantse gilden te zien in Den Bosch. Ze gaan daar de de Sint Jan feliciteren met het 800-jarig bestaan. "Er is een eucharistieviering en buiten op de Parade zal een indrukwekkende Gildegroet aan de basiliek worden gebracht."