Steven Brunswijk opent danscafé Club Brabo's: 'Je vindt me op de dansvloer'

Steven Brunswijk is echtgenoot, vader, cabaretier, televisiester, radiopresentator én eigenaar van een badkamerwinkel. Druk genoeg, zou je denken. De groeten, meent de Tilburgse entertainer, want er kan heus nog wel wat bij in die bomvolle agenda. Hij hoopt in augustus de deuren te openen van zijn nieuwe uitgaansgelegenheid Club Brabo's.

"Het krijgt de gezelligheid van een kroeg met de moderne uitstraling van een club", aldus Brunswijk. “En het gaat dan wel Club Brabo's heten, maar ook mensen van boven de rivieren zijn welkom", lacht de Tilburger. Zijn nieuwste onderneming komt te zitten op de Markt in Boxtel. “Daar heb ik in het verleden lang gewerkt als portier voor diverse horecagelegenheden", zo verklaart hij zijn keuze. “Bovendien zit mijn Tilburg al behoorlijk vol en het is het vrij duur. De buurman van het pand waar ik mijn oog op liet vallen, bleek mijn oude baas te zijn. Hij heeft een goed woordje voor me gedaan. Zo is het balletje gaan rollen.”

“Als je nooit een risicootje neemt, zul je ook nooit verder komen.”

Brunswijk laat zich niet tegenhouden door zijn propvolle agenda. “Natuurlijk heb ik het al hartstikke druk, maar ik heb altijd al een horecazaak willen hebben en ik doe het niet alleen. Mijn broers helpen volop mee in mijn zaken en met een goed team om je heen kun je de hele wereld aan.” “Ik heb zeker getwijfeld, want er is nu gedoe rondom het apenpokkenvirus en in het najaar keert corona misschien weer terug. Aan de andere kant loopt het leven zoals het lopen moet. Als je nooit een risicootje neemt, zul je ook nooit verder komen. Voor hetzelfde geld wordt het geen lockdown, schiet mijn club door het dak en heb ik een succesvolle kroeg.”

“Ik ga er zéker op de dansvloer staan!”

Brunswijk belooft dat hij vaak in zijn nieuwe club te vinden zal zijn. “Als ik klaar ben met een theatervoorstelling is er thuis niks meer te doen. Dan kan ik net zo goed even gaan kijken hoe het gaat in de club. Ik ga er zéker op de dansvloer staan!” Club Brabo's is open op donderdag, vrijdag en zaterdag. “Vanaf 1 augustus, als ik het haal, kunnen mensen lekker bij mij op stap. Een nog drukkere zomer voor mij?", grinnikt Brunswijk. "Ja, maar we weten inmiddels allemaal hoe het is om thuis stil te zitten. Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in.”