Nestje met merels op vishengels in de garage: 'Kwik, Kwek, Kwak en Kwok'

In de garage van Jacqueline Goossens vind je de gebruikelijke dingen, zoals tuinstoelen, vishengels en een auto. Maar ook: een klein gevleugeld gezinnetje. Een nestje met jonge merels om precies te zijn. "Bijna elke dag komt ze binnenvliegen met een bekje vol wormen."

Het is een keurig nestje, balancerend op vishengels aan de muur. Het was alleen niet de eerste locatie die ma Fladder, de moedermerel, in gedachten had. "Ze wilde eerst op de tuinstoelkussens een nestje bouwen, maar die hadden we zelf nog nodig", vertelt Jacqueline.

Dus haalden ze de stoelkussens weg. "Toen keerde ze haar kont en koos een ander plekje, bovenop de vishengels."

Op 4 mei was het nestje af, gevuld met 4 eitjes. De garage werd daarmee een uit de kluiten gewassen vogelhuis. Aan de garage moest eigenlijk nog wat geklust worden. "Het was eerst een carpoort, maar we hebben hem dichtgemaakt. Alleen de deur moest er nog in."

Dat moet nu even wachten, anders kunnen de vogels er niet meer uit. Gelukkig maakt Jacqueline zich er geen zorgen over. "Verbouwen kan altijd nog."

De garage gewoon gebruiken, dat doet Jacqueline wel: "We zijn er elke dag in en uit geweest met de auto", vertelt ze. Des te specialer dat er na ruim twee weken broeden, er gezonde kuikens uit de eieren kropen.