Van onderbroekmodel tot pandjesbaas met 70 huizen: dit is Chiel Konings

1/5 Chiel naast een van de vier sleutelhaarden in Den Bosch, die ze ontdekten in een van zijn panden.

Hij is 32 jaar en heeft bijna 70 panden. Chiel Konings uit Den Bosch timmert flink aan de weg met zijn eigen vastgoedimperium. Maar hoe doet hij dat? "Het is keihard werken, risico's nemen en een kwestie van geluk. Het is echt niet zo dat ik slapend rijk word."

Hinthamerstraat, hartje Den Bosch. Een pompeus, statig pand in het drukke winkelgebied in het centrum, heeft binnen heel wat minder allure. Muren zijn uiteengereten. Er zitten gaten in het plafond en een dode duif ligt op de vloer. Het is oppassen geblazen, wil je niet door de vloer zakken.

Het is één van de bijna 70 panden die volgens het kadaster op naam van Konings staan, of op die van een van zijn bedrijven. Terwijl het veel woningzoekenden niet eens lukt om één huis te kopen. Hoe heeft Konings zijn imperium op kunnen bouwen?

Terug naar 2010. Als onderbroekmodel voor Calvin Klein reist Konings veel. "Dat was heel leuk, maar ik hou ervan met mijn hoofd te werken. Daar waar andere modellen na het werk een terrasje pakten of gingen zonnen, dook ik de boeken in. Zo studeerde ik als enige een half jaar eerder af."

Om de hoek, in Restaurant ff Swanjéé - toevallig onder een woning die Konings ook bezit - neemt hij ons mee naar het begin. Maar eerst wil de Bosschenaar iets kwijt. "Veel vastgoedinvesteerders zitten nu in het verdomhoekje. Het zijn boeven, slechteriken, denkt de buitenwereld. Alsof wij misbruik maken en slapend rijk worden. Kijk: ik ga niet liegen. Ik verdien veel geld. Maar het is keihard werken."

Zo groeide de vastgoedportefeuille van Konings als kool: van één pandje in 2016 naar bijna 70 nu. Zijn strategie: alles kopen. Letterlijk. Van huizen waar wietplantages in zaten tot krotten waar niemand heil in ziet. "Die knappen we op en verkopen we door of verhuren we."

In de jaren erna koopt Konings in Tilburg huizen voor anderhalve ton. Door een eigen bedrijf te starten, zijn volledige salaris en alle huuropbrengsten in weer nieuwe leningen te steken, kan hij nog meer panden aankopen. "Die werden snel heel veel meer waard. De overwaarde nam ik op en stak ik weer in nieuwe pandjes."

In 2016 - op zijn 26ste - heeft Konings genoeg om zijn eerste beleggingspand te kopen. In Hilversum, eentje voor de verhuur met vijf kamers. "Toen stonden beleggingspanden nog gewoon op Funda, kon je erop afpingelen. Dat is nu ondenkbaar", lacht Konings. "Ik had geen idee wat erbij kwam kijken. Ik liep naar binnen, gaf de eigenaar een hand en zei: we hebben een deal."

Bij de IB-groep (tegenwoordig DUO) leent Konings in zijn studententijd maximaal bij. Na zijn studie haalt hij als marketing en commercieel manager van de bekende modeontwerper Addy van den Krommenacker veel deals binnen. Al het geld dat hij heeft, stopt Konings in aandelen. En dat pakt goed uit.

"Ik wil er niet zo mee te koop lopen. Er is veel afgunst en het vastgoed is een bijzonder wereldje met veel cowboys. Ik heb eens een gps-tracker onder mijn auto vandaan gehaald. Vlak daarvoor fietste iemand net door een deal, die bijna rond was. Dat was té toevallig."

Maar in Restaurant ff Swanjéé is Konings, nippend aan een glas sinaasappelsap, terughoudender. Hij gaat niet in op hoeveel hij precies bezit ('het zouden wel meer panden kunnen zijn') en hoeveel mensen van hem huren.

Konings' missie - een imperium bouwen - steekt hij met zijn aankoopbedrijf niet onder stoelen of banken. In Tilburg vallen oranje-blauwe uithangborden met ronkende teksten als 'wij kopen ieder beleggingspand' erg op. Hij looft zelfs 1500 euro uit bij iedere tip die leidt tot een aankoop.

Maar waarom wil Konings er dan wel over vertellen? "Er komt veel meer bij kijken, dan men denkt." Hij laat zijn telefoon zien. "Terwijl we hier zitten heb ik zeven gemiste oproepen. Ik sta elke dag om half vijf op en ga 's nachts pas naar bed. Dat was al zo tijdens mijn studie toen ik me in aandelen verdiepte. Later door me te storten op de vastgoedmarkt. Op een gegeven moment werd ik niet meer uitgenodigd door vrienden, omdat ik toch altijd 'nee' zei en hiermee bezig was."

Flink verdienen. Maar dus ook hard werken. Konings vindt het onterecht dat veel mensen met afkeer naar vastgoedbeleggers kijken. "Kijk naar wat ik hier bijvoorbeeld in Den Bosch doe. Ik bouw juist appartementen in een jarenlang verloederd pand. De gemeente helpt goed.”

Dit terwijl ook Den Bosch een opkoopbescherming voor huizen tot 355.000 euro gaat invoeren. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat beleggers huizen kopen, die voor starters interessant zijn en deze verhuren. Konings is daar juist voorstander van, al heeft hij er ook geen last van, zegt hij. De 32-jarige koopt naar eigen zeggen duurdere beleggingspanden, die niet in de starterscategorie vallen.

“Het heeft helemaal geen zin om investeerders tegen te werken. De overheid zou juist meer met ons moeten samenwerken. Schrijf dat maar op: alleen samen lossen we de woningnood op."