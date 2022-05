Clubicoon Hans Mulder verlengt contract en gaat voor zijn elfde RKC-seizoen

Tien seizoenen en 244 wedstrijden. Hans Mulder en RKC krijgen maar geen genoeg van elkaar. De 35-jarige verdediger heeft zijn contract verlengd tot de zomer van 2023. Daarmee gaat de ‘Mister RKC’ zijn elfde jaar in bij de Waalwijkers: “Ik ben hartstikke blij en trots dat ik hier nog een jaartje meekan.”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Mulder is al een tijdje geen basisklant meer in de RKC-selectie. Hij speelde afgelopen seizoen slechts zeven wedstrijden. Toch besloot de middenvelder dat hij langer bij RKC wilde blijven: “Er was wat interesse vanuit de eerste divisie en uit het buitenland, maar ik vind het best zo en ik verlang niet meer naar een andere club”, sprak de routinier.

"Mijn ervaring breng ik over naar teamgenoten die erom vragen.”

Dit heeft vooral te maken met de rol die Mulder bekleedt binnen de Waalwijkse spelersgroep. De ervaren verdediger annex middenvelder is belangrijk in de kleedkamer: “Ik heb veel meegemaakt in mijn carrière. Mijn ervaring breng ik over naar teamgenoten die erom vragen.” Zo was Mulder ook afgelopen seizoen een van de steunpilaren van RKC. De 35-jarige speler weet hoe degradatievoetbal in elkaar zit en kon met die ervaring zijn ploeg helpen: “Het valt natuurlijk niet op wat voor inbreng ik dan heb. Bijvoorbeeld tijdens trainingen, in de rust van wedstrijden en op de bank probeer ik het woord te nemen.”

"De club een speciaal plekje in mijn hart veroverd.”