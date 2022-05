Superfans Jan en Bart in Albanië om Feyenoord de beker te zien winnen

De 74-jarige Jan Corsten uit Mariahout maakte al een paar Europese finales mee als Feyenoord-supporter. Woensdagavond komt daar een nieuw hoofdstuk bij. Jan is met zijn zoon Bart in Tirana bij de finale van de Conference League. “Geweldig dat we eindelijk weer in zo’n grote finale staan en er bij mogen zijn!”

Luuk van Grinsven Geschreven door

Volgens Jan Corsten telt Mariahout slechts negen Feyenoord supporters. In het dorp staan Jan en Bart bekend om hun grote liefde voor de Rotterdamse club. “Gaan jullie ook naar Albanië?’’, werd er deze week vaak gevraagd door dorpsgenoten. “Natuurlijk gaan wij naar Albanië”, vertelde de trotse Jan ze dan. Jan is zijn hele leven al Feyenoorder in hart en nieren. Bij een groot aantal wedstrijden zat hij op de tribunes. Ook in de halve finale in Marseille reisde hij zijn club achterna. Woensdagavond zit de 74-jarige fan in het stadion in Tirana en hij verheugt zich er op: “In Albanië hebben ze er zelfs een nationale feestdag van gemaakt dus ik ga er vanuit dat het gezellig gaat worden.”

"Dan nemen we de cup mee naar Mariahout.”