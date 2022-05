Van Mosselveld: ‘Het blijft bijzonder dat RKC in de Eredivisie voetbalt’

Met nagenoeg de kleinste begroting van de Eredivisie behaalde RKC een tiende plek in de competitie en verzekerde het zich van nog een jaar op het hoogste niveau. Iets wat ontzettend knap is en inmiddels allang geen incident meer. In gesprek met algemeen directeur Frank van Mosselveld bespreken we hoe de prestaties van de Waalwijkse club tot stand komen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Bij RKC zul je niet zomaar horen dat de prestatie van dit seizoen structureel moet worden. Dat klinkt heel gek als je praat over topsporters. Maar wie Van Mosselveld hoort praten, hoort een logisch verhaal. “Wij praten niet over posities op de ranglijst. Daar kun je namelijk alleen maar op afgerekend worden. Ik kan nu na onze tiende plek wel roepen dat we dit elk jaar moeten presteren maar dat is dan gebaseerd op niks. Wij geloven in onze missie en visie: het opleiden en ontwikkelen van spelers. En daaruit volgen de sportieve prestaties.”

"Als iedereen normaal beleid zou voeren, zouden wij normaal gesproken geen Eredivisie spelen."

Natuurlijk wil de algemeen directeur elk jaar in de Eredivisie blijven, maar te hoog van de toren blazen doen ze niet. Volgens de oud-prof wordt zelfs wel eens vergeten hoe bijzonder de huidige prestaties zijn. “Als iedereen normaal beleid zou voeren, zouden wij normaal gesproken geen Eredivisie spelen. Het blijft bijzonder dat RKC in de Eredivisie voetbalt. Dat vergeten we nog wel eens.” RKC is namelijk een kleinere club dan menig club op een lager niveau.

Een vol Raadhuisplein bij de promotie van RKC in 2019

Naast het hebben van een duidelijke missie en visie benoemt van Mosselveld nog een kracht van de club. Het is er nooit onrustig. “Als het rustig is in de top werkt dat door naar beneden”, vertelt de directeur. “We hebben een goede structuur met een Raad van Commissarissen die alleen toezicht houdt en zich verder nergens mee bemoeit. En verder is het managen van verwachtingen belangrijk: eerlijk en transparant zijn naar je achterban.”

"We willen het stadion structureel vol hebben."

Ook dit seizoen bleef iedereen rustig toen het spannend leek te worden. Na de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen (0-0) leek de naderende degradatiestreep niemand echt wat te doen. “Er is geen enkele ploeg waar RKC zomaar even van moet winnen. Als we alleen maar focussen op resultaat is het goed of fout.” Sportief presteerde RKC zeer goed maar ook buiten het veld wil Van Mosselveld stappen zetten. “We willen het stadion structureel vol hebben.” Dat moet lukken volgens de directeur, al maakt hij wel een kanttekening. “In Waalwijk wonen bijna 50.000 mensen. Met 5.000 toeschouwers trekken we al tien procent van al die inwoners. Een percentage dat niet elke club haalt. Maar we willen toch gaan voor dat volle stadion (7.508 supporters). Er is ook nog behoorlijk wat potentie in de regio Langstraat. Zeker nu komend seizoen alleen in Eindhoven en Waalwijk Eredivisie wordt gevoetbald.”

"Ik zal deze club niet zomaar verlaten."