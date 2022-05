Meer huizen en sneller van gas af: Bosschenaar gaat er flink voor betalen

Nieuwe huizen bouwen voor vooral lage- en middeninkomens en sneller van het gas af. Dat zijn twee van de belangrijkste punten in het coalitieakkoord van Den Bosch dat dinsdagavond is gepresenteerd. De Bosschenaar moet er flink voor gaan betalen: de onroerendezaakbelasting (ozb) gaat met maar liefst 10 procent omhoog.

Het nieuwe stadsbestuur van Den Bosch bestaat uit zes partijen, die samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Naast de woningbouw en de energietransitie, is het rechttrekken van de ongelijkheid in de gemeente een belangrijk punt in het akkoord.

Dinsdagavond presenteerde de nieuwe coalitie de plannen voor de komende vier jaar. Veel betaalbare woningen moeten er gebouwd worden in Den Bosch, op termijn moet zelfs zeventig procent van de nieuwe woningen in het lage of midden segment liggen. Projectontwikkelaars die alleen voor de rijken bouwen, moeten een geldbedrag in een speciaal fonds stoppen waar dan weer goedkopere huizen van gebouwd worden.

Windmolens in polder

Ook de energietransitie moet sneller. Den Bosch moet van het gas af in 2045 in plaats van 2050 en inwoners met een kleine beurs worden geholpen bij het energiezuinig maken van hun woning. En om voldoende duurzame energie op te kunnen wekken worden er toch 16 windmolens in de Duurzame polder gezet.

De lage opkomst van de verkiezingen heeft er ook voor gezorgd dat Den Bosch op een andere manier de inwoners wil bereiken. Bijvoorbeeld door een burgerberaad in te stellen, waar mensen uit de stad via loting voor gevraagd gaan worden. Het nieuwe gemeentebestuur hoopt op deze manier ook de mensen die je nooit hoort een keer te ontmoeten en hun mening te horen.

Ozb gaat omhoog

Alle nieuwe plannen van de coalitie kosten natuurlijk extra geld. Een van de manieren om daar aan te komen is de onroerendzaakbelansting met maar liefst 10 procent te verhogen. Lage inkomens kunnen gebruik maken van kwijtschelding. Volgens het nieuwe college ligt de belasting landelijk gezien nog in de middenmoot.

Eén vrouw in het college

Het nieuwe stadsbestuur krijgt na twaalf jaar eindelijk weer eens een vrouw in haar midden, maar het is er maar één, Marianne van der Sloot van het CDA . Andere wethouders in Den Bosch: Mike van der Geld (D66), Ralph Geers (VVD), Ufuk Kâhya (GroenLinks), Roy Geers (Rosmalens Belang) en Pieter Paul Slikker (PvdA).