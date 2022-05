Rara van wie is deze door Huub gevangen ara?

De blauw-gele ara die Huub dinsdagavond samen met de brandweer wist te vangen in Vlijmen is toch niet zijn oppaspapegaai. Dat laat hij woensdagochtend aan Omroep Brabant weten. Huub past voor iemand die op vakantie is op een aantal ara's in Haarsteeg. Toen hij dinsdagavond werd gebeld dat er een papegaai op het dak van een huis aan de Zilverkarper in Vlijmen zat, dacht hij dat er misschien een was ontsnapt.

Zou de ara ontsnapt zijn toen hij 's middags de hokken in Haarsteeg, even verderop, schoonmaakte? Dat bleek tot opluchting van Huub woensdagochtend niet het geval. "Ik mis geen papegaai", laat hij opgelucht weten. Maar van wie de ara is die hij heeft gevangen, is nu voor hem een raadsel. Huub heeft woensdag meteen de dieranambulance gebeld en hoopt dat de eigenaar van de blauw-gele vogel zich daar meldt met de juiste papieren en het ringnummer. De dierenambulance heeft de melding ook meteen landelijk gedaan. Met de vogel gaat het na zijn avontuur overigens goed. "Hij zit al een beetje te praten, maar ik kan hem niet verstaan", zegt Huub die de ara voorlopig opvangt zodat het dier kan bijkomen. "Ik ben toch blij dat ik hem heb kunnen vangen", vertelt Huub verder. "Je weet niet of hij het anders had overleefd in het wild. Eten vinden zou voor hem toch lastig zijn geweest." Wilde andere ara's niet storen

Dat Huub dinsdagavond niet meteen controleerde of het om een van zijn oppasara's ging, heeft alles te maken met de bijzondere vogels. Hij wilde de andere ara's 's avonds namelijk niet storen. "Komt er in het donker iemand in het vogelverblijf dan schrikken ze", legt hij uit. Het vangen van de vogel had nog heel wat voeten in de aarde. Er moesten twee ladders van de brandweer aan te pas komen. Met een net in de aanslag, beklom Huub vervolgens een van de ladders en zo wist hij de ara te vangen. Dat ging gepaard met het nodige gekrijs van de vogel. Heel wat buurtbewoners kwamen dan ook op de reddingsactie af.

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision.

Huub, met zijn 69 jaar toch niet de jongste, was niet bang. "Ik heb in mijn leven wel vaker op een ladder gestaan", vertelt hij. "Maar het was toch wel weer even geleden. Maar gelukkig ben ik het nog niet verleerd." Navraag bij papegaaienpark Zoo Veldhoven leert dat de eigenaar van de ara waarschijnlijk uit de buurt van Vlijmen komt. "Bij ons ontsnapt er ook wel eens een papegaai", zegt een woordvoerder namens het park. "En die vinden we dan eigenlijk altijd in de buurt terug. Zo'n vogel gaat eerst bij de buren zitten en vliegt de volgende dag een paar honderd meter verder, maar vijf of tien kilometer in één keer vliegen, gebeurt eigenlijk nooit." Bekijk hier hoe Huub de ara wist te vangen:

Eén ladder bleek uiteindelijk niet voldoende (foto: Bart Meesters / SQ Vision).