Michael fietst opnieuw Alpe d'Huez op en dat had hij niet verwacht

Meedoen aan Alpe d'HuZes. Drie jaar geleden was dat het laatste wat Michael Kops uit Breda wilde afvinken van zijn bucketlist. Hij had darmkanker en was in de veronderstelling dat hij nog maar een paar jaar zou leven. Na een succesvolle operatie keerde het tij en is er hoop. Samen met zijn dochters Dieke en Evie bestormt hij donderdag opnieuw de fameuze berg in Frankrijk.

"Een heel stuk beter", antwoordt de 45 -jarige Michael Kops uit Breda, op vraag hoe het nu met hem gaat. Omroep Brabant sprak de Bredanaar in 2019 bij het evenement Alpe d'Huzes in Frankrijk, waar jaarlijks geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. "Toen had ik nog maximaal vier jaar te leven. Door de operatie is dat vooruitzicht veranderd."

"De tumoren zijn uit mijn lichaam. Dat voelt goed."

Dé operatie was in 2021. "Drie jaar geleden zaten de tumoren nog in mijn lichaam. Al waren die goed onder controle. Ik had geen pijn of andere ongemakken. Na de operatie zijn de tumoren uit mijn lichaam verdwenen. Dat voelt goed." Bij de operatie werd een techniek gebruikt, die nog niet eerder was toegepast op de soort darmkanker met orgaanuitzaaiingen, die Michael had.. "Mijn lichaam was op dat moment schoon, op één uitzaaiing na. Toen is er door de arts een uitzondering gemaakt. En dat pakte goed uit." De toekomst van Michael ziet er positiever uit. Al houdt hij wel een slag om de arm. "De kans is groot dat er op enig moment weer kanker gaat groeien. Dat kan in de nabije, maar ook in de verre toekomst zijn."

"Ik ben fit genoeg om minstens één keer de berg op te gaan."

In hun huis in Breda werden de afgelopen dagen koffers gepakt, wandelschoenen gepoetst en fietskettingen gesmeerd. Samen met zijn vrouw Karlijn en hun dochters Evie (14) en Dieke (12) reisden ze dit weekend naar Bourg d'Oisans in Frankrijk. Daar ligt de alpenreus Alpe d'Huez te wachten, totdat een Nederlandse enclave het ingezamelde geld voor kankeronderzoek over de finish brengt. Fietsend of wandelend. "De vraag was of ik op tijd hersteld zou zijn van de operatie. Ik voel me fit genoeg om minimaal één keer de berg op te fietsen." In 2019 bedwong Michael de berg alleen. Vechtend tegen zichzelf, zijn gedachten, de ziekte en de alpenreus. Opgeven was geen optie. Dit jaar fietst hij met zijn jongste dochter Dieke (12). Zijn oudste dochter Evie wandelt met opa naar de top. Michael is trots op zijn gezin en zijn team dat 12.500 euro inzamelde voor onderzoek naar kanker.

"Samen over de finish. Dat is een mooi eerbetoon aan mijn moeder."

Toen Michael drie jaar geleden de berg op reed tijdens Alpe d'HuZes, zag hij ook kinderen omhoog fietsen. 'In de toekomst fietsen mijn kinderen omhoog om mij te eren. Wat zou het mooi zijn om ooit samen de berg te bedwingen', flitste het toen door zijn hoofd. Dit jaar gaat het gebeuren. Michael heeft nog een reden. "Kort na de laatste editie van Alpe d'HuZes is mijn moeder aan kanker overleden. Op haar sterfbed heb ik beloofd nog een keer voor haar te fietsen. Samen gaan we mijn moeder een mooi eerbetoon geven. Bij de finish zal er zeker een traantje vloeien." De loodzware beklimming donderdag wordt op alle fronten een beproeving. "Ik heb lange tijd tegen mijn ziekte gevochten. Misschien zal ik er nog een keer tegen moeten vechten. Dat ga ik niet uit de weg."

Michael in het ziekenhuis.

Michael Kops en zijn gezin

Michael en zijn vrouw Karlijn.